ROSSANA CANNATA: LASCIARE FORZA ITALIA E’ STATA UNA SCELTA RAGIONATA E CORAGGIOSA

Onorevole Rossana Cannata, si è mai pentita di aver lasciato Forza Italia? I rapporti attuali con la collega Prestigiacomo?

Vi è stata una scelta ragionata e anche coraggiosa anche perché ho preso tale decisione quando Forza Italia era alta nei sondaggi e Fratelli di Italia ancora bassa. Una scelta di cui non mi sono pentita anche perché è stata condivisa con tutta la squadra che mi sostiene ed é stata una scelta matura e di coerenza con i nostri valori anche alla luce dei fatti e delle scelte attuali che oggi ci vedono condividere in toto la linea di Fratelli d’Italia con la leader Giorgia Meloni. I rapporti con l’onorevole Prestigiacomo sono cordiali e di leale collaborazione come giusto che sia tra alleati di coalizione di centro destra.

L’assessore Razza si è dimesso. Paolo Reale ha dichiarato che non doveva dimettersi, lei come la pensa, anche in generale, sull’operato di Razza?

Come gruppo parlamentare, Fratelli d’Italia ha espresso vicinanza e solidarietà a Ruggero Razza, apprezzandone in questi anni le sue qualità professionali, convinti che sarà in grado di chiarire al meglio quanto emerso dalle indagini. In questo momento storico anziché disperdere impegno ed energie in sterili polemiche su vicende a cui solo la magistratura potrá dare risposte, è davvero importante dare risposte ai siciliani e per questo abbiamo rinnovato pieno sostegno al presidente della Regione, Nello Musumeci, ad andare avanti e a continuare il lavoro sinora svolto.

