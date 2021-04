DOMANI LA PRESENTAZIONE DI SANTA LUCIA DI MAGGIO

Domani, 27 aprile, alle ore 15.50, avrà luogo la presentazione della Festa del Patrocinio di Santa Lucia (1-9 maggio). L’emergenza sanitaria in corso ha consigliato una conferenza stampa in modalità on line (sulla piattaforma go to webinar).Interverranno il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Pucci Piccione;

il parroco della Cattedrale e componente della Deputazione, mons. Salvatore Marino;

e il direttore dell’Ufficio per la Pastorale giovanile, don Santo Fortunato.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il programma della Festa, e saranno illustrate

alcune iniziative che saranno proposte quest’anno.

Diverse celebrazioni e momenti di preghiera saranno visibili in diretta streaming.

La conferenza stampa sarà on line ed è riservata esclusivamente ai giornalisti.