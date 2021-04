ARRESTATO UN UOMO, NASCONDEVA UNA PISTOLA NEL FREEZER

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno tratto in arresto BOTTARO Giuseppe 36enne, siracusano domiciliato a Pachino (SR), per il reato di detenzione illegale di arma clandestina.

La pattuglia della Stazione Carabinieri, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha notato un’autovettura in sosta che ingombrava in maniera significativa la carreggiata, come se fosse stata parcheggiata in maniera sbrigativa da qualcuno che aveva fretta di allontanarsi.

I Carabinieri, pertanto, hanno effettuato accertamenti sulla targa del veicolo al fine di rintracciare il proprietario e verificare se era oggetto di furto. Mentre procedevano al controllo, attraverso la Centrale Operativa della Compagnia di Noto (SR), da uno stabile posto nelle immediate vicinanze, hanno notato BOTTARO Giuseppe affacciarsi e subito ritirarsi, in tutta fretta, dal portoncino d’ingresso della propria abitazione.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno bussato alla porta in questione e, avuto accesso all’abitazione, hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo, all’interno del freezer di casa, una pistola calibro 7,62 con 4 cartucce nel serbatoio, pronta a far fuoco. I successivi accertamenti svolti grazie alla consultazione delle banche dati delle Forze di Polizia, con approfondimento eseguito sui canali internazionali di cooperazione con gli altri Paesi europei, hanno permesso di scoprire che l’arma risultava oggetto di furto perpetrato in passato in Francia e per il quale era stata diramata una nota di ricerca.

BOTTARO Giuseppepertanto è stato tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari come disposto dell’Autorità Giudiziaria aretusea. La pistolaè stata invece sequestrata e per essa seguiranno ora le procedure volte alla sua consegna alle autorità transalpine.