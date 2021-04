ALEX ZAPPALA’: IL SINDACO ANOMALO SI LIMITA AD IMITARE ALICE..

Alessandro Zappalà, siamo ad aprile del 2021, Siracusa è in degrado, triste..

Salvo amico mio, questa città sembra negare a se stessa la sua vera funzione che sarebbe quella di regalare bellezza, e nella bellezza instillare armonia. I siracusani dicono di amare la loro città ma non è vero! Vedi la classe politica? Non solo oggi, ma da sempre stuprano Siracusa, e Siracusa li ripaga, malgrado tutto, regalando una bellezza negata. Invidio l’attuale Sindaco che sembra “Alice nel paese delle meraviglie”. Lui nella sua immensa anomalia istituzionale potrebbe radicalmente cambiare in meglio il profilo di Siracusa, perché gioca una partita in cui non ha avversari, l’opposizione è solo teorica, ma si limita ad imitare Alice..

Che idea ti sei fatto sui brogli elettorali dopo il tar, il cga e le conclusioni della Procura di Siracusa?

Penso che l’attuale amministrazione si dovrebbe dimettere per ridare valore al voto dei Siracusani. Penso che in questa città Platone scrisse il DE REPUBLICA, e in questa città come spesso accade viene negata la democrazia in cambio di demagogia.

