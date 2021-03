GRANCASSA DEL SINDACO DEL CGA PER UN FINANZIAMENTO DI 900MILA EURO CHE E’ SOLO L’ENNESIMA BALLA!

Rep: Un altro finanziamento per opere pubbliche in arrivo dalla Regione Siciliana, stavolta per la riqualificazione del porto canale di Ognina. L’ammontare della somma è di 867 mila 697 euro. Gli interventi riguarderanno l’adeguamento della banchina e dei servizi annessi per agevolare lo sbarco e la prima vendita del pescato. Al porto canale sarà assicurata la fornitura di energia elettrica ed acqua e di attrezzature per la prima conservazione del pescato; saranno migliorate le condizioni di ormeggio e realizzati spazi per il rimessaggio delle attrezzature della pesca. “Mentre sono in corso i lavori per il mercato ittico – dice il sindaco, Francesco Italia – aggiungiamo un ulteriore importante tassello per la valorizzazione e la crescita del mondo della pesca a Siracusa. Il progetto, infatti, è stato pensato innanzitutto per migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e per una maggiore valorizzazione pescato. Inoltre, in una prospettiva attenta alla diversificazione della attività legate al mare, siamo certi che un porticciolo efficiente in una zona di grande attrazione dal punto di vista ambientale, possa stimolare investimenti privati nel settore della pescaturismo e dell’ittiturismo per creare nuovo lavoro ed economia pur riducendo il prelievo sulle risorse ittiche”.

Sin qui la suonata di tromba del sindaco del cga per il finanziamento di quasi 900mila euro per il porticciolo di Ognina di cui lo stesso si assume i meriti mentre, come vedremo, non sa nemmeno di cosa parla. Insomma il “VIVA IO”del sindaco del cga è una balla, un’altra balla, l’ennesima balla di finanziamenti annunciati e mai arrivati a Siracusa. Su quello del porticciolo di Ognina c’è solo un piccolo problema: non ci sono i soldi! E Italia lo sa bene tranne che la voglia di dimostrare che non è un nullista, come in realtà è, lo porti a fare annunci farlocchi. Nei fatti non c’è nessun finanziamento dell’assessorato regionale all’Agricoltura e pesca, il finanziamento è solo ammissibile, la graduatoria è provvisoria e Siracusa non avrà un solo euro. A spegnere l’entusiasmo del sindaco del cga ci pensa l’ex assessore regionale Edy Bandiera da noi rintracciato. “Confermo che non c’è nessun finanziamento per il porticciolo di Ognina – risponde Bandiera alla nostra domanda diretta -. Siracusa è quarta nella graduatoria provvisoria (nella foto) e visto che la dotazione di questa misura è di un milione e 600mila euro, non potrà mai avere il finanziamento se consideriamo che per i tre che la precedono sono previsti fondi per circa 4 milioni”. Bandiera non aggiunge una parola di più. Noi invece la pensiamo come i siracusani, stanchi di essere presi per i fondelli con comunicazioni farlocche, di giochi di parole per trasformare l’ammissione a un finanziamento in un finanziamento che non arriverà mai. Dimettersi no?