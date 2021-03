ZAPPULLA (ARTICOLOUNO) SUL RECOVERY FUND: IL GOVERNO VUOLE FARE L’ENNESIMO SCIPPO AL SUD

Rep: <La quota assegnata dall’Unione Europea al Sud è pari al 65% dei fondi per l’Italia mentre la Ministra Carfagna parla del 50% e il Ministro Franco addirittura del 34%, così si sta rischiando l’ennesimo, storico, gravissimo scippo a danno del Sud e della Sicilia> – lo dichiara il segretario regionale di ArticoloUno Pippo Zappulla. <Le risorse del Recovery Fund hanno – afferma Pippo Zappulla– come obiettivo principale la riduzione dei divari territoriali, tra le generazioni (mirato ai giovani), di genere, e d’istruzione. Il Sud rientrando in tutti questi obiettivi di riequilibrio, se ottiene e utilizza bene tutti i fondi che le gli spettano, potrà superare e recupera il deficit storico fatto di infrastrutture materiali e immateriali, di qualità dei servizi e dell’ambiente, di digitalizzazione della macchina burocratica e amministrativa, fatta di lavoro di qualità e di competenze>. <Non smettiamo, pertanto – dichiara Zappulla – di denunziare questo rischio. Abbiamo presentato come Art1 Siciliano un documento sulle priorità ma è chiaro che il tutto passa dalla distribuzione corretta delle risorse>. <Noi lo abbiamo già fatto – conclude il segretario regionale di ArticoloUno – investendo e impegnando l’intero gruppo parlamentare di Art1-Leu ma è necessario che ogni partito, ogni parlamentare del Sud si mobiliti per impedire che si consumi questa operazione perché, nel malaugurato caso, impedirà temiamo definitivamente al Sud di realizzare una rinascita vera e all’intero Paese di crescere>.