SEQUESTRO DI PRODOTTI SCADUTI IN UN RISTORANTE DI CORSO UMBERTO

Nel fine settimana appena trascorso, militari della Stazione Carabinieri di Ortigia, collaborati da personale Polizia Municipale e dell’A.S.P. – Ufficio Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di Siracusa, hanno eseguito specifici e mirati a servizi finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e conseguente applicazione dei regolamenti comunitari ad alcuni esercizi di ristorazione siti nel centro storico cittadino.

Nello specifico, il citato personale è intervenuto in una situazione di vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità all’interno di un ristorante ubicato nei pressi di Corso Umberto, e quindi nella parte periferica di Ortigia, gestito e di proprietà di un siracusano classe 1956. I militari dell’Arma hanno così proceduto sia al sequestro di 22 kg di prodotti alimentari di diversa tipologia denunciando l’uomo alla Procura della Repubblica di Siracusa che alla contestazione di 2 violazioni amministrative, per un totale di circa 700 euro, per mancata esposizione al pubblico della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), e per diffusione musicale senza autorizzazione.