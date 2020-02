L’ASSESSORE SIRACUSANO EDY BANDIERA PORTA A SIRACUSA 4 MILIONI E 240MILA EURO PER L’EX PROVINCIA

Ottima notizia per il LIbero Consorzio di Siracusa. Grazie al decreto firmato dall’assessore regionale Edy Bandiera arrivano all’ex Provincia regionale di Siracusa più di quattro milion e 240mila euri. Fondi cash, una cifra importante che è una boccata d’ossigeno notevole e che evidenzia la disponibilità del governo Musumeci per il capoluogo aretuseo. Dice l’assessore siracusano Bandiera: “Ho firmato il decreto di riparto delle accise per le ex province e impegnando i soldi in dodicesimi a Siracusa vanno 1 milione e 505mila euro. A questi si aggiungono 2 milioni e 734.593 di anticipazione, anticipazione che è stata fatta solo per Siracusa”. Quindi massima attenzione per il Caso Siracusa legato all’ex Provincia e soprattutto impegno che continua a tutti i livelli anche col governo nazionale. L’intervento dell’assessore Bandiera è un segnale forte del governo della Regione, vale a dire: sappiamo che Siracusa è in difficoltà e non la lasceremo sola, anzi faremo di tutto per far tornare la gestione amministrativa alla normalità e ad un sereno governo del territorio.