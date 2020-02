INVALIDOPOLI A SIRACUSA / IL DIRETTORE DELL’ASP: PER COLPA DI POCHI DISCREDITO SU TANTI PROFESSIONISTI ONESTI

Rep: LA DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASP DI SIRACUSA. Appresa la notizia dell’operazione contro falsi invalidi coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ringrazia la Procura e gli organi inquirenti per il lavoro fatto: “Da una sommaria ricognizione interna rispetto ai fatti appresi dalla stampa, che merita ulteriori approfondimenti – dichiara il direttore generale – nella vicenda sembrano essere coinvolti pochi medici dipendenti dell’Azienda nei confronti dei quali stiamo avviando i procedimenti disciplinari. Nell’assicurare la massima collaborazione alla Magistratura, non possiamo fare a meno di rilevare come per colpa di pochi si getta discredito sui tanti professionisti dipendenti del servizio sanitario che si prodigano onestamente per garantire il diritto alla salute dei cittadini”.