Scrive il commissario provinciale di Forza Italia, Bruno Alicata: Sono in arrivo 331mila euro per il restauro della facciata della chiesa di San Filippo Apostolo in Ortigia. Annunciamo questo importante finanziamento ad opera dell’Assessore regionale Falcone che ringraziamo per la sensibilità ed il fattivo impegno nei confronti della nostra comunità.