Rep: L’Amministrazione Comunale di Siracusa, in data 19/09/2019, ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio gestione asilo nido. A suo tempo, avevo contestato modi e tempi che erano stati individuati per la gestione del bando, ma, per evitare ripercussioni sulle bambine e sui bambini, oltre che sulle rispettive famiglie, ho atteso che scadessero i termini per la presentazione delle offerte, onde evitare di essere accusato di aver causato il blocco del servizio. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Oggi, a bando scaduto, non potendosi più presentare offerte, segnaliamo una curiosa anomalia: entrando sul sito del Comune, alla voce “Elenco bandi di gara”, proseguendo su “Gare e procedure scadute” si trova il bando “affidamento servizio gestione asilo nido comune di Siracusa ” nella cui scheda, se si prova a visualizzare il bando, anziché spuntare quello sugli asili nido, spunta il bando sui cani randagi. Con tutto il rispetto per i cani randagi, ha proseguito Vinciullo, ma cosa “ci azzeccano” con le bambine e bambini della nostra città? Quindi l’Amministrazione Comunale di Siracusa ha sbagliato a fare il bando, oppure ai bambini deve essere fornito lo stesso pasto che viene fornito ai cani randagi? Quando mi è stata riferita la storia appena raccontata, ha concluso Vinciullo, non avevo assolutamente voluto credere che ciò fosse accaduto, perché nemmeno nel paese di Roccacannuccia può accadere una cosa del genere, invece è accaduta nelle civilissima città di Siracusa, nella tanto decantata capitale dell’Occidente, nella città in cui l’Amministrazione Comunale vive totalmente slegata dalla realtà, ma proprio così slegata da confondere le bambine e i bambini con i cani randagi. A quando le vostre dimissioni?

VINCIULLO: NEL BANDO SUGLI ASILI NIDO SPUNTANO I CANI. ANDATE VIA SUBITO!

