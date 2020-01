UN MEDICO OMICIDA PORTATO A CAVADONNA, DEVE SCONTARE QUASI 21 ANNI

I Carabinieri della Stazione Siracusa Principale hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, arrestando PRIVITERA Michele, catanese, classe 1960, medico e pregiudicato. Il PRIVITERA, condannato in via definitiva per l’omicidio di un giovane 23enne commesso nelle campagne di Paternò il 02 gennaio del 2008, è stato condotto presso la Casa circondariale “Cavadonna” del capoluogo aretuseo, dove lo stesso sconterà una pena di 20 anni, 11 mesi e 11 giorni.