SIRACUSA RISORSE DISERBA LE STRADE PROVINCIALI

SIRACUSA RISORSE DISERBA LE STRADE PROVINCIALI

Rep: Siracusa Risorse continua nella sua attività di diserbo lungo le strade della Provincia. Negli ultimi giorni le squadre della società partecipata hanno eseguito lavori di diserbo su cinque importanti arterie provinciali. I Lavori hanno riguardato le provinciali N. 8 (Renna Bassa-Torresana-Spolveria), N. 30 (Sotto Melilli-Sortino), e gli svincoli autostradali di Sortino, Melilli e Cava Sorciaro-Priolo Nord. E’ stato altresì programmato, in tempi brevi, il diserbo dello svincolo Siracusa nord-Belvedere.

SIRACUSA RISORSE DISERBA LE STRADE PROVINCIALI ultima modifica: 2020-01-07T15:52:52+02:00 da IfattiSiracusa
Politica