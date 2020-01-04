Settimanale I Fatti del 04-01-2020

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Sandro Spadaro: Tevere60? Atto d’amore

L’attuale sindaco non si dimette

perchè vuole fare il deputato con Calenda

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Settimanale I Fatti del 04-01-2020 ultima modifica: 2020-01-04T19:00:46+02:00 da Ifatti
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