Rep: Arriva la Befana, e arriva per tutti! La simpatica e bizzarra vecchina che attraversa i cieli a cavalcioni di una scopa atterra a Siracusa per incontra i bambini della città e coinvolgerli in mille giochi e attività. I veri protagonisti della giornata organizzata dall’Associazione Noi Albergatori Siracusani – lunedì 6 gennaio dalle 12 alle 15 presso l’Urban Center di via Malta – saranno soprattutto i piccoli siracusani con sindrome di down che avranno modo di passare una giornata all’insegna della festa e della spensieratezza lasciandosi coinvolgere dalla Carovana dei Clown, i cui elementi allieteranno ogni bambino con giochi e momenti di conico terapia, danza terapia, musico terapia, meditazione attiva e altre improvvisazioni.

E ancora, i laboratori didattici di Totò Melita e Maurizio Battista che permetteranno ai bambini di avvicinarsi alle attività ludico didattiche attraverso il piacere del divertimento, i palloncini e le decorazioni colorate e multiformi di Simon e Ballon Express per giocare e godersi dolciumi e zucchero filato, ristorarsi al Buffer-Lunch servito dagli albergatori siracusani e infine il clou della giornata alle 15.30 in Piazza Duomo per assistere alla dimostrazione dei Vigili del Fuoco e ai loro esercizi acrobatici.

Una giornata di gioia, gioco e sorprese per tutti i bambini che vorranno parteciparvi, senza alcuna differenza e nel segno della massima integrazione e amicizia, che rientra nelle attività appositamente studiate per il Sociale dall’Associazione Noi Albergatori Siracusani.

DOMANI ALL’URBAN CENTER LA BEFANA DEI BAMBINI DOWN

ultima modifica: da