SALVO RUSSO: I GRILLINI TRADITORI E GLI ITALIANI NON SONO CRETINI

Salvo Russo sui Cinque Stelle: In entrambe le avventure di governo hanno tradito ogni promessa fatta negli anni precedenti, dal “noi non ci alleiamo con nessuno” al “fuori dall’Euro”, e ancora “la Costituzione non si tocca”, ve li ricordate questi soggetti sui tetti o in piazza? Bene, gli italiani non sono tutti cretini, ne puoi ingannare qualcuno per qualche tempo ma alla fine capiscono l’inganno fatto da chi gli ha promesso di tutto, come quella delle restituzioni dei soldi che poi si è dimostrata un falso. I nomi sopra, alcuni dei quali in macchina verso mete di incontro regionale, come fu a Caltanissetta, che mi dicevano peste e corna di nomi che allora contavano, oggi si trovano a fare gli eletti, hanno pazientato e si sono attenuti agli ordini e sono stati premiati.

DOMANI L’INTERVISTA INTEGRALE