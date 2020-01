MAURA FONTANA: AGGIORNARE IL PRG E’ UN ATTO COMPLESSO

Non è facile fare l’assessore all’Urbanistica al Comune di Siracusa e ne sa qualcosa l’architetto Maura Fontana da poco tempo chiamata all’arduo compito.

Assessore, cominciamo dall’aggiornamento del Piano regolatore generale

E’ un atto necessario, ma è anche un atto di non facile soluzione con un iter molto complesso.

Perché. Un esempio?

Ovviamente sono d’accordo con l’amministrazione nel dire stop all’utilizzo di nuove aree, ma c’è anche da fare i conti con decine di esigenze..

Ci sono problemi con il parco archeologico? Non si tratta di una semplice sovrapposizione al Prg e al piano paesaggistico esistente?

Non è una semplice sovrapposizione. A differenza di tutti gli altri parchi siciliani, quello di Siracusa è praticamente un parco cittadino e questo è all’origine di diversi problemi di merito. Mancherebbero o non sarebbero utilizzabili aree F2 e in questo caso l’amministrazione dovrebbe andare a reperirle fra quelle agricole o quelle edificabili. E questo solo per fare un esempio campione.

