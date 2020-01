RECUPERATA L’UNITÀ DIPORTO INCAGLIATA SUGLI SCOGLI

Rep: Nella giornata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero dell’unità da diporto “Madness” battente bandiera maltese che, a seguito di un sinistro occorso il 6 gennaio scorso causato da una violenta mareggiata, era rimasta incagliata nelle vicinanze del Dromo Caderini del Porto Grande di Siracusa.

Il proprietario, dopo aver ottenuto il rilascio delle previste autorizzazioni da parte della Capitaneria di Porto di Siracusa all’effettuazione dei predetti lavori di recupero, ha dato incarico alla ditta F. A.C. Srl di Augusta per eseguire le operazioni di sollevamento e rimozione dell’imbarcazione. Nella giornata di ieri, di conseguenza, la Capitaneria ha interdetto lo specchio acqueo interessato per consentire le operazioni in sicurezza e senza alcun pericolo a persone e/o cose.

Il recupero dell’unità è avvenuto sotto il controllo della Capitaneria di Porto in piena sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative ambientali e delle prescrizioni dettate dalla Capitaneria nella relativa autorizzazione alla rimozione.

L’unità, dopo essere stata alata a mezzo di autogru telescopica, è stata temporaneamente posizionata su un terreno di proprietà privata adiacente la zona del sinistro, in attesa del trasferimento presso il cantiere navale che sarà individuato dal proprietario, che avverrà nei prossimi giorni.

