Rep: Sarà il cinema,la novità di questa quarta edizione, a inaugurare “Giudecca & Drama”, la rassegna nata da un’idea di Alfredo Mauceri della compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri con la direzione artistica di Antonio Casciaro.

“Giudecca Cine & Drama”, da quest’anno, è infatti il titolo della manifestazione che prenderà il via domani, domenica 12 gennaio, alle 18, al Teatro Alfeo, con una conversazione su “Joker, storia di un personaggio tra teatro, cinema e letteratura”. Parteciperanno: Antonio Casciaro, direttore artistico della rassegna, Luigi Amato, docente di Estetica, ed Elvira Siringo, docente di Storia e Filosofia. Seguirà, alle 19,30, la proiezione della copia restaurata del film “L’uomo che ride” di Paul Leni (1928), tratto dal romanzo di Victor Hugo. Siamo nel 1690. Lord Clancharlie ritorna dall’esilio ma viene catturato da re Giacomo II d’Inghilterra e accusato di tradimento. Prima di morire, scopre che suo figlio è stato venduto a una banda di criminali i quali l’hanno sfigurato aprendogli le labbra in modo tale che sembrino contratte in un sorriso eterno.

“Giudecca Cine & Drama” proseguirà ogni fine settimana fino al prossimo 9 febbraio con produzioni di teatro siracusano e non solo.

DOMANI “GIUDECCA &DRAMA” DEBUTTA CON UN FILM DEL 1928

