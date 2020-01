ORA VISENTIN S’ARRABBIA: BOSCO DELLE TROIANE? NON C’E’ UN PROGETTO, FATE SOLO PROPAGANDA

Dopo aver chiarito documentalmente che l’operato della sua giunta è stato come sempre perfettamente legale e corretto, scrive l’ex sindaco Roberto Visentin: Piuttosto vorrei chiedere all’assessore Genovesi se alla base della realizzazione del cosiddetto “Bosco delle Troiane” esiste un progetto dotato dei pareri tecnici indispensabili ovvero trattasi di una semplice attività di propaganda, attività in cui questa amministrazione eccelle. Vorrei infine consigliare a codesta Amministrazione, questa volta nella sua totalità, di evitare ogni volta che viene criticata di dare tutte le colpe alle amministrazioni precedenti. E’ sette anni che la città non è governata dal centro-destra. Assumetevi le vostre responsabilità.