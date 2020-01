DUE GIORNATE PER RICORDARE L’ORRORE DELLA SHOAH

Rep: Celebrando il giorno della liberazione di Auschwitz, Arciragazzi Siracusa 2.0 in collaborazione con ARCI Siracusa, Stonewall LGBT, Zuimama Arciragazzi e Arcigay Siracusa, promuove due giornate in ricordo della Shoah attraverso letture ed emozioni. L’iniziativa, dal titolo “Il fumo saliva lento” si terrà il 24 gennaio coinvolgendo i ragazzi e le ragazze della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Falcone – Borsellino” di Cassibile e il 27 gennaio con gli alunni e le alunne della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Floridia, due scuole da sempre impegnate nella promozione della pace, dei diritti umani, del rispetto delle differenze. “Il Giorno della Memoria, – spiega Luca Cerro presidente di Arciragazzi 2.0 e portavoce delle associazioni coinvolte – è l’occasione per riflettere sull’orrore nazifascista della Shoah, lo sterminio di milioni di persone, ebrei, sinti e rom, slavi, comunisti ed oppositori politici, omosessuali, portatori di handicap fisici e mentali, e perché il ricordo, quando scompariranno i testimoni diretti, faccia sì che questa aberrazione della storia non si ripeta più. La memoria dei crimini contro l’umanità, – continua Cerro – è uno degli strumenti che consente la creazione di una coscienza democratica e antifascista e la realizzazione di una società inclusiva e accogliente, rispettosa dei diritti di tutti, a prescindere da etnia, religione, appartenenza politica ed orientamento sessuale”.