NELLO BONGIOVANNI ACCUSA: AMMINISTRANO I PARENTI DEL SINDACO

Rep: Il Sindaco Parlato ha nominato l’ennesimo esperto. La nomina dell’ufficio stampa consiste nell’ennesimo sperpero di denaro fatto negli ultimi quattro anni. Non dimentichiamo che in precedenza aveva nominato l’esperto personale per il Bilancio e aveva nominato cinque capi settore per una spesa di circa 100.000 euro l’anno. Queste scelte scellerate purtroppo insieme ad altre stanno portando il Comune in una situazione economica drammatica. A nostro avviso il Sindaco sta agendo pensando di essere il capo assoluto nella gestione dell’Amministrazione, non ascolta, non prende consigli.

Sortino al Centro vuole elencare solo alcune di queste scelte:

Mutuo per 800.000 euro;

Apertura Sprar;

Acquisizione illegittima dell’Unione dei Comuni dei Pullman dal Comune di Canicattini quando lui era Presidente;

La sicurezza dei cittadini oramai è messa a serio rischio quotidianamente;

Le tasse sono le più alte della Provincia.

Ecc. ecc. ecc.

Sortino al Centro inoltre vuole evidenziare che l’Amministrazione Parlato è l’unica in Italia che si contraddistingue nell’assegnazione dei ruoli istituzionali, difatti il Presidente del Consiglio Comunale è la cugina del Sindaco, l’Assessore ai lavori pubblici è la cognata del Sindaco, infine ad oggi ha fatto avvicendare circa sette assessori tra cui cognati e parenti di consiglieri che poi si sono dimessi. Nella prima Repubblica fatti del genere, avrebbero come minimo portato alle dimissioni del Sindaco, oggi purtroppo grazie anche a persone come il Sindaco Parlato non c’è più il rispetto verso le istituzioni.

IL PRESIDENTE

di SORTINO AL CENTRO

Nello BONGIOVANNI