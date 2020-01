IN DUE IN CARCERE PER ESPIARE PENE DETENTIVE

Nella nottata scorsa, i Carabinieri della Stazione di Cassibile hanno tratto in arresto in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, SCIUTO Paolo, catanese classe 1976, ma residente in Cassibile, operaio, con precedenti di polizia, dovendo espiare una pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, poiché colpevole del reato di evasione. L’arrestato, terminate le formalità rito presso i locali della Compagnia Carabinieri, è stato accompagnato presso la casa circondariale “Cavadonna” di questo capoluogo.

Nell’arco dello stesso servizio i Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nei confronti di SANZARO Concetto, siracusano classe 1963, pensionato, dovendo espiare una pena di 2 anni, poiché colpevole del reato di lesioni personali e maltrattamenti contro familiari, commessi in vari periodi dell’anno 2009. L’arrestato, terminate le formalità di rito presso i locali della Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brucoli, come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.