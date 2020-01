IL SINDACO LUCA CANNATA TIRA FUORI 13 MILIONI DAL CILINDRO

Il sindaco di Avola Luca Cannata non si ferma mai. Oggi punta a recuperare altri due pezzi storici del litorale avolese e cioè i tratti chiamati Zuccara e Cicirata. Nessuna magia, solo lavoro. In pratica nella Finanziaria sono stati previsti contributi ad hoc per le zone a rischio idrogeologico e per l’efficientamento energetico nelle scuole. Così il comune di Avola ha chiesto un contributo di quasi 13 milioni per due scuole e per la bonifica e la riqualificazione dei due pezzi di litorale di Zuccara e Cicirata di cui abbiamo detto prima. “Sono opere inserite nel Piano triennale delle Opere pubbliche – dice Luca Cannata – per cui chiediamo l’intero finanziamento. C’è stato questo spiraglio nella Finanziaria e noi ci siamo fatti trovare pronti dimostrando in questi anni capacità e competenze nel reperire i finanziamenti regionali, nazionali ed europei che possano sopperire alle esigue disponibilità economiche. Vogliamo mettere in sicurezza la linea di costa proseguendo così la riqualificazione dell’intero litorale e migliorare gli edifici scolastici, base per il futuro dei nostri ragazzi e della nostra città”.