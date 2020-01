IL CANE IVAN TROVA LA DROGA, ARRESTATO SPACCIATORE

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Floridia, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili dell’Arma dei Carabinieri di Nicolosi (CT), hanno tratto in arresto il siracusano STELLA Andrea, classe 1999, disoccupato, colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare svolta all’interno dell’abitazione dell’arrestato, i Carabinieri hanno infatti scovato, grazie all’eccezionale fiuto del cane “Ivan”, nascosti dentro un elettrodomestico perfettamente sigillato, 100 grammi di marijuana suddivisi in varie dosi, pronte per essere cedute a vari assuntori locali. Al termine delle operazioni, durante le quali sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione, il giovane è stato ricondotto presso la sua abitazione, dove rimarrà recluso in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.