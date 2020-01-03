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CITTA' EDUCATIVA E' UN SOGGETTO POLITICO DI SINISTRA. ECCO PERCHE' – I Fatti Siracusa
4 Gennaio 2020
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