CADONO CALCINACCI NELLA CHIESA DI SAN PAOLO, DOMANI LA SANTA MESSA A SAN CRISTOFORO

Nella chiesa di San Paolo in Ortigia cadono calcinacci e l’arco del presbiterio ha problemi di stabilità. Insomma, nella parrocchia di don Rosario Lo Bello i problemi non finiscono mai. Sembra una lotta all’imponderabile e soprattutto una lotta fra la vetustà del tempio e la mancanza delle risorse necessarie per intervenire. Per fortuna c’è la chiesa di San Cristoforo e visto che San Paolo ha problemi di agibilità la santa messa verrà celebrata da don Rosario appunto a San Cristoforo domani alle 18,30 e domenica alle 11,15.