IL LIBERO CONSORZIO CONTINUA A SPRECARE FONDI PUBBLICI

Rep: Ciao direttore. A proposito di sprechi della P.A. volevo metterti al corrente di una vicenda nella quale un mio cliente ha dovuto fare causa al Libero Consorzio per risarcimento danni di pneumatici danneggiati a seguito della presenza di una buca in viale dei Lidi a Fontane Bianche. Importo richiesto pari ad € 120,00. Ebbene il Libero Consorzio ha dato incarico di resistere a proprio legale di fiducia. Anche dopo la prova testimoniale, peraltro necessaria per confermare i fatti, il Libero Consorzio non ha ritenuto di trovare un accordo. Ebbene stamani mi è stata notificata la sentenza del Giudice di pace che ha ovviamente condannato il Consorzio a risarcire la somma di € 120,00 oltre spese legali per il sottoscritto pari ad € 500,00. Il Libero consorzio dovrà pagare anche il proprio legale. Complessivamente dovrà farsi carico di oltre 1.000,00 €. Ma non è spreco bello e buono che ricade sulla collettività?

Pierluigi Chimirri