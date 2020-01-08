BARRIERA DI CASSIBILE: GIA’ TRE MESI DI RITARDO

BARRIERA DI CASSIBILE: GIA’ TRE MESI DI RITARDO 
Rep: I lavori per lo smantellamento della barriera di Cassibile dovevano essere conclusi entro il mese di settembre, ho atteso pazientemente per oltre 3 mesi senza dire nulla, ma lo stato di assoluto pericolo, come si evidenzia nelle foto allegate, mi spinge a chiedere all’Assessore regionale delle Infrastrutture di intervenire per fare completare i lavori. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.
Del resto, siamo stati, da sempre, abituati a vedere i lavori del CAS mai finiti e non mi sembra che con i nuovi componenti  del Consiglio di Amministrazione sia cambiato qualcosa, o mi sbaglio?
BARRIERA DI CASSIBILE: GIA’ TRE MESI DI RITARDO ultima modifica: 2020-01-08T12:16:05+02:00 da IfattiSiracusa
Politica