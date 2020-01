Rep: I lavori per lo smantellamento della barriera di Cassibile dovevano essere conclusi entro il mese di settembre, ho atteso pazientemente per oltre 3 mesi senza dire nulla, ma lo stato di assoluto pericolo, come si evidenzia nelle foto allegate, mi spinge a chiedere all’Assessore regionale delle Infrastrutture di intervenire per fare completare i lavori. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Del resto, siamo stati, da sempre, abituati a vedere i lavori del CAS mai finiti e non mi sembra che con i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sia cambiato qualcosa, o mi sbaglio?

BARRIERA DI CASSIBILE: GIA’ TRE MESI DI RITARDO

