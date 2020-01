Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Noto, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e quelli relativi ai traffici di sostanze stupefacenti, problematica purtroppo assai diffusa sul territorio.

In tale quadro, nel corso della giornata di ieri, venerdì 10 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Pachino hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Andolina Paolo, classe 1991, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

I Carabinieri, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, hanno infatti rinvenuto nella disponibilità del soggetto tredici dosi di eroina già confezionate nonché 9 flaconi di metadone, traendolo quindi in arresto.

Il soggetto è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.

AVEVA TREDICI DOSI DI COCAINA, ARRESTATO

