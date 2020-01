AVEVA 13 GRAMMI DI EROINA IN CASA, FINISCE A CAVADONNA

Nel corso della giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto in flagranza del reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente RUBBERA Fabio, classe 1985, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. I Carabinieri, che sulla base di alcuni elementi ritenevano che l’uomo potesse detenere e spacciare droga, hanno proceduto a perquisire il domiciliare dell’uomo, che sin da subito si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente. Al termine delle attività i Carabinieri hanno infatti rinvenuto nella sua disponibilità circa 13 g. di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, procedendo quindi ad arrestare il soggetto ed a tradurlo presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.