I nove politici nella foto hanno motivi di sorridere visto che percepiscono indennità per 25mila euro lordi al mese. Il 5 dicembre il Tar aveva cancellato sindaco e giunta comunale e quindi anche queste indennità di gran lusso. Dopo due giorni però il Cga ha accordato una sospensiva che comporta un nuovo cospicuo costo per i siracusani. In sostanza è probabile che sindaco e giunta percepiscano due mensilità e quindi qualcosa come 50mila euro lordi. Mensilmente infatti il sindaco percepisce 5mila euro e ogni assessore 2500 euro, sempre lordi. L’altro soggetto istituzionale che aveva una indennità di tutto rispetto era l’ex grillina Scala che percepiva tremila euro mensili, ma in atto il Consiglio comunale è sciolto e quindi i tremila euro sono volati via. Se tuttavia sarà confermata la sentenza del Tar il Consiglio potrebbe resuscitare mentre sindaco e giunta sarebbero cancellati tranne miracolosi ripescaggi, in atto difficilmente prevedibili.

SORRIDONO I NOVE POLITICI NELLA FOTO, PER DUE MESI L’INDENNITA’ E’ SALVA (AI SIRACUSANI COSTA 50MILA EURO)

