SCEGLIE TUTTO LUI: SINDACO O PODESTA?

Sindaco o podesta’? Sindaco democratico o sindaco individualista che condivide solo le cose che fa lui stesso? E’ un momento di festa, il meno adatto per le polemiche, ma informare viene prima di tutto. Ci sono oggi a Siracusa, anche per le feste di Natale e fine anno, alcune scelte “da podestà” che non condividiamo nemmeno un po’. Ci dispiace ma non possiamo far finta di nulla. Prima informare e poi riflettere sulle informazioni ricevute. Siracusa è Siracusa, una città meravigliosa, non merita tanto pressapochismo su TUTTO! Restiamo alle fesserie natalizie. La prima è quella dell’albero ecosostenibile, una vera ossessione per Italgarozzo. Quindi pezzi di legno dipinti dalle solite “sardine lesse” e pochi, pochissimi studenti, cinque o sei al massimo. Il tutto si spaccia per una scelta studentesca quando invece è solo una banalotta scelta politica degli stessi che dal 2013 ad oggi ci stanno massacrando insieme ad una serie di associazioni e aggregazioni con cui gestiscono anche queste feste. L’apice è la mezza luna posta in cima all’albero di “lapazze” dipinte come abbiamo detto prima. Un albero musulmano. Tutto insomma purchè non ci sia niente di tradizione e di cristiano.

La seconda cosa è il Capodanno in piazza Duomo. Il Comune in gran ritardo detta le sue regole, ma visto che partecipa solo l’orchestra Casadei, Italgarozzo decide che non va bene. Ni ente liscio, a Lui non piace. Sempre per il momento natalizio l’albero di Natale di piazza Duomo. Prima si sceglieva pubblicamente per la trasparenza. Oggi ha scelto solo Lui nessuno sa perché, nessuno sa dove, nessuno conosce i costi. In sintesi all’Urban Center l’albero musulmano partorito e portato avanti da una struttura che non dà conto a nessuno e quando presenta l’albero invita solo Lui, i partiti e i movimenti non esistono. Poi il Capodanno quando viene rifiutata l’offerta di Casadei, l’unica offerta pervenuta perché il liscio non va bene (in subordine perché così si fanno scelte discrezionali/clientelari), terzo l’albero di piazza Duomo per cui viene scartata la trasparenza e si sceglie d’imperio. Ripetiamo: Sindaco o podestà?

SCEGLIE TUTTO LUI: SINDACO O PODESTA?

