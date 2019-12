Rep: In data odierna il nostro Avv. Bonaventura Lo Duca ha notificato al Comune di Siracusa la sentenza 01078/2019 della Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) appena pubblicata. Il Consiglio ha accolto il riscorso per ottemperanza della Spero Srl che ha chiesto di indire la Conferenza di Servizio sul progetto Marina di Siracusa, sulla base della sentenza dello stesso CGA del 9 gennaio 2018, con la seguente statuizione: “la Soprintendenza dovrà pertanto nuovamente esprimersi sul progetto definitivo, dando motivato conto delle ragioni giustificative delle singole divergenze (sotto qualsiasi aspetto) che essa riterrà di confermare, rispetto alle posizioni anteriormente assunte sugli elementi tecnici dell’iniziativa che dal privato fossero stati già ostesi in occasione del precedente livello di progettazione.” In particolare la sentenza odierna stabilisce che: “Il Comune di Siracusa, che ha fin qui ingiustificatamente omesso di riconvocare la conferenza, dovrà quindi senza ulteriori indugi farvi luogo nei termini di gg.30 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ed entro la stessa scadenza dovrà altresì trasmettere alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa tutta la documentazione ufficiale occorrente ai fini dell’espressione del suo nuovo parere. La Soprintendenza a sua volta dovrà esprimere il proprio nuovo parere nei successivi 45 giorni. Le spese processuali del presente giudizio vengono poste a carico del Comune di Siracusa la cui sostanziale inerzia vi ha dato causa”. Questa sentenza, ancora una volta riconosce le ragioni di fatto e di diritto che la Spero ha correttamente seguito nella procedura per realizzare il Marina di Siracusa.

Vittorio Pianese

PRESIDENTE S.P.E.R.O. srl

SENTENZA DEL CGA / HA RAGIONE LA SPERO, SUBITO CONFERENZA DEI SERVIZI SUL PROGETTO MARINA DI SIRACUSA

