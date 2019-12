Ivan Cappuccio della pizzeria “Anema e core” di Ortigia ha fatto omaggio di trenta pizze agli assistiti dalla parrocchia San Paolo sempre nel centro storico. Così questi ortigiani hanno potuto gustare la loro bella pizza e godere anche loro fino in fondo delle festività natalizie. Ivan Cappuccio dal canto suo ha dimostrato coi fatti che la sua pizzeria non si chiama “anema e core” per caso. “E’ stato un bel momento di aggregazione – dice il parroco don Rosario Lo Bello -. Ringrazio l’amico Cappuccio e tutti quelli che si sono dati da fare per questo evento che sarà piccolo dal punto di vista della quantità, ma è tanto tanto grande per altruismo e sensibilità”.

LA PIZZERIA “ANEMA E CORE” FA OMAGGIO DI 30 PIZZE AGLI ASSISTITI DELLA PARROCCHIA SAN PAOLO

