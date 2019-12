Rep. È destituita di fondamento la notizia secondo la quale non si terrà la festa di Capodanno in piazza Duomo. L’evento ci sarà, come tutti gli anni, ed è direttamente il Comune ad occuparsi dell’organizzazione. Risponde al vero che la commissione comunale ha ritenuto non congrua l’unica offerta arrivata entro il termine previsto del 18 dicembre, ma è altrettanto vero che dall’indomani gli uffici si sono messi al lavoro per contattare artisti e dj che intratterranno i siracusani dalla sera del 31 dicembre fino alle prime ore del 2020. Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma della manifestazione.

Come avevamo anticipato Italgarozzo fa tutto lui: l’albero all’Urban Center, l’albero in piazza Duomo e ora anche la festa di fine anno. La frase del comunicato “gli uffici si sono messi al lavoro per contattare artisti e dj che intratterranno i siracusani dalla sera del 31 dicembre fino alle prime ore del 2020” fa sorridere. Cioè un dipendente del Comune sceglierebbe artisti e dj? Cos’è, una battuta, anche venuta male? Ci pensa Lui, ovviamente

LA FESTA DI CAPODANNO SI FA, CI PENSA LUI

