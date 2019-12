Rep: Su proposta dei Consiglieri Comunali Mauro Basile, Salvatore Castagnino e Fabio Alota, sono stati stanziati 110 mila euro per la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Cavalieri di Vittorio Veneto, che conducono alla scuola media di Belvedere. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Mauro Basile.

Nonostante il problema della sicurezza dei marciapiedi di accesso alla scuola sia presente ormai da parecchi anni e nonostante le somme siamo disponibili da oltre 2 mesi, la possibilità di spenderle sta per scadere e, ad oggi, l’Amministrazione Comunale fa finta di nulla, forse perché interessata a destinare ad altri luoghi le somme stanziate per Belvedere.

Invitiamo pertanto l’Amministrazione Comunale di Siracusa ad assegnare immediatamente l’incarico per mettere in sicurezza i suddetti marciapiedi, che sono utilizzati quotidianamente dalle ragazze e dai ragazzi di Belvedere che si recano a scuola e che, ad oggi, nelle pessime condizioni in cui si trovano, costituiscono un vero e proprio pericolo per l’incolumità degli studenti, dei genitori e di tutti i cittadini che sono costretti a percorrere detto tratto stradale.

Ancora una volta, hanno concluso Vinciullo e Basile, ricordiamo all’Amministrazione Comunale, tornata momentaneamente in carica, che il pallone tensostatico della palestra della scuola elementare continua a rimanere abbandonato a se stesso, violato tutti i giorni dall’acqua e dal vento e che, dopo il telone di copertura, adesso rischia di danneggiarsi, seriamente e per sempre, anche il parquet e che non può essere vanificata la nostra azione politica a favore di Belvedere solo per il loro egoismo e per la loro incapacità amministrativa.

I 110MILA EURO PER I MARCIAPIEDI DELLA SCUOLA MEDIA DI BELVEDERE NON SI TOCCANO

ultima modifica: da