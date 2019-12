ETTORE MANNI: INVECE DI TASSARE I MORTI BLOCCATE GLI AFFITTI PASSIVI

Con delibera di Giunta n* 201 del 23/12/2019, riorganizzazione degli uffici delle Circoscrizioni mediante accorpamento con conseguente chiusura delle Circoscrizioni di Epipoli, Grotta Santa, Neapolis e Ortigia, con conseguente mobilità interna del personale e dei relativi mezzi di supporto, computer ed altro, l’amministrazione cercherà di migliorare i servizi. Premesso che l’accorpamento delle Circoscrizioni era necessario ma ci chiediamo se attraverso un attento ed approfondito studio tenendo conto sempre dalle primarie esigenze dei cittadini si poteva fare meglio. Sicuramente si. Si poteva e si doveva fare meglio. Partendo proprio dalla sede centrale del Servizio Anagrafe così com’è in tutti i Comuni d’Italia, dove abbiamo dipendenti già formati e professionalmente preparati naturalmente con un supporto di ulteriori dipendenti dalle Circoscrizioni dismesse. Questo è ciò che ci viene richiesto dai cittadini, dipendenti professionalmente preparati in grado di risolvere i problemi che gli vengono posti dai cittadini. Ed ancora, chiudere definitivamente la Circoscrizione di Ortigia è molto grave. Per far funzionare la Circoscrizione di Ortigia basta solo un dipendente, magari attraverso una rotazione con turni mensili tra tutti i dipendenti delle Circoscrizioni con deleghe di firma. Faremo una cosa molto utile soprattutto alle persone anziane e sole che vivono in Ortigia, tra l’altro i locali sono di proprietà del Comune di Siracusa. Inoltre preferire Acradina sita in via Italia a Grotta Santa di via Gaetano Barresi non è il massimo. Grotta Santa è il quartiere con la più alta densità di residenti di tutti gli altri quartieri ed è il quartiere che vive un alto grado di degrado, penalizzarlo ulteriormente è deplorevole. Tra l’altro l’ottimo servizio che offre della biblioteca deve essere collegato agli ulteriori servizi che si caratterizzano nel quartiere, quelli sociali nonché quelli dei servizi demografici. Tra l’altro i locali sono di proprietà comunale. Far venire meno questi fondamentali principi ne risentirebbe tutta la funzionalità pubblica della zona creando un grave danno ai cittadini. Infine la sede Circoscrizionale di Santa Lucia di via Caltanissetta che accorperà la Circoscrizione Neapolis. Considerato che l’Amministrazione per questi locali paga un affitto considerevole, sarebbe opportuno verificare in zona locali più idonei e di proprietà comunale a partire dai locali della ex clinica Cassola oppure la palazzina dello stadio Nicola De Simone. Iniziare a risparmiare sui fitti passivi, nel bilancio di previsione 2019 oltre un milione trecento mila euro, anziché tassare i morti sarebbe cosa buona e giusta.

Ettore Manni

ETTORE MANNI: INVECE DI TASSARE I MORTI BLOCCATE GLI AFFITTI PASSIVI

ultima modifica: da