AVEVA LA DROGA NASCOSTA NEL DIVANO, ARRESTATO 42ENNE

I Carabinieri della Stazione di Francofonte, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto FATUZZO Massimo, 42enne del posto, poiché trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish.

I militari, al termine di una intensa attività info-investigativa, si recavano presso l’abitazione dell’uomo e abilmente nascosti all’interno di un divano dell’alloggio, rinvenivano circa 50 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, un bilancino digitale di precisione, utilizzato per la pesatura, nonché del materiale adoperato per il confezionamento della sostanza stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

Il FATUZZO, pertanto, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, e posto a disposizione dall’Autorità Giudiziaria aretusea.

