AD ACI TREZZA STASERA LA NOVENA E LA TRADIZIONALE TOMBOLA

AD ACI TREZZA STASERA LA NOVENA E LA TRADIZIONALE TOMBOLA

Rep: E’ tutto pronto ad Aci Trezza per la tradizionale novena e per la
tombola della Confraternita San Giovanni Battista. Stasera alle 18.30,
nella chiesa madre del borgo marinaro, i confratelli animeranno la
celebrazione eucaristica in preparazione al Natale, presieduta dal
parroco don Carmelo Torrisi, mentre alle 19.30 nel salone dell’Oratorio
parrocchiale si terrà l’evento atteso dai trezzoti. Come ogni anno, nei
tre tradizionali giri di uno dei giochi prettamente natalizi tra i più
antichi della nostra tradizione, ci saranno ricchi premi ed a
conclusione ci sarà anche l’estrazione dei doni offerti dai commercianti
locali e dagli operatori del mercato ittico. Infine, durante la serata
sarà anche presentato ufficialmente il calendario 2020 della
Confraternita, con gli appuntamenti principali della Parrocchia San
Giovanni Battista. Tra i 12 mesi di quest’edizione, ci saranno
interessanti immagini di dipinti sulla vita del Battista di Andrea
Sacchi che si trovano nella Camera dell’udienza Galleriola dei Palazzi
apostolici vaticani, gentilmente concesse dal direttore del Reparto
collezioni storiche dei Musei vaticani e del Museo del tesoro
lateranense, il trezzoto Sandro Barbagallo. In copertina e nel retro,
infine, anche alcune fotografie di Massimo Vittorio, Salvo Puccio,
Filippo Russo e Giuseppe Buzzurro che caratterizzano le attività 2019
della Confraternita trezzota.

AD ACI TREZZA STASERA LA NOVENA E LA TRADIZIONALE TOMBOLA ultima modifica: 2019-12-22T13:43:16+02:00 da IfattiSiracusa
Politica