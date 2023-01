SALVO FERLITO: CITTA’ DI ACQUA LURIDA E LUCE TAGLIATA. UN VELO PIETOSO SU CHI HA PENSATO LO SLOGAN. PATETICO

Salvo Ferlito, come ti sembra Siracusa città di acqua e di luce? Magari abbiamo capito male e si parla solo di bollette

Possiamo parodiare così: città di acqua lurida e luce tagliata. Diciamo che stiamo sparando sulla Croce Rossa, a volte bisogna avere il pudore di sapere chi si è e cosa non si è fatto e di non fare autogol. Stendiamo un velo pietoso su chi ha pensato lo slogan. Patetico.

Il milanese sindaco del cga si è vestito a babbo natale, ha presentato la fine dell’anno, ha presentato il concerto del Capodanno. Come Berlusconi nel 1994, fa tutto lui. Se i siracusani si travestono da cittadini che pagano le tasse e chiedono servizi che succede?

Devo dire che queste cose d’Italia, non dico mi piacciono, ma fanno tenerezza. Sta facendo di tutto per recuperare, a suo modo, il rapporto coi cittadini. Poi sai sti’ cittadini operosi che pagano le tasse e chiedono i servizi, mi spiace caro Salvo, ma nemmeno loro sono credibili. Spero solo in una maggiore partecipazione della cittadinanza e nelle assemblee spontanee, che di fatto migliorano le nostre biosfere, nonostante e comunque l’assenza delle Istituzioni.

Salvatore Russo, del comitato attivisti siracusani, lamenta come i soldi pubblici vadano sempre alle stesse associazioni per affidamento diretto. Sempre Russo scrive sul web di essere nauseato per questa maniera di fare campagna elettorale coi soldi dei siracusani

Guarda Salvo, noi ormai da trent’anni abbiamo scelto, con una legge regionale, l’elezione diretta del Sindaco. Questa cosa ha ristretto molto la possibilità d’intervento della società civile e dei partiti sulle scelte locali. Si sono creati dei potentati che di fatto si auto-generano e sono autoreferenziali. Si è fatta questa scelta in nome di una supposta agilità d’intervento, ma di fatto abbiamo dato solo uno strumento ai sindaci per fare quello che vogliono. Non è solo Siracusa che avviene questo, anche se solo a Siracusa si è riusciti a far suicidare il Consiglio Comunale. Chiunque vada a fare il sindaco, dobbiamo pensare prima di tutto a scegliere consiglieri di qualità. Questo è un appello che faccio a tutte le forze politiche e ai movimenti cittadini. Per favore finiamola di candidare persone poco qualificate, fate selezione subito e non mettere una lista di nomi dettata da logiche meramente opportunistiche.

Cittadella dello sport con l’Ortigia di A1 costretta a giocare a Catania..

La Cittadella paga – paga? – una bolletta talmente salata che in un anno potrebbe permettersi un impianto modernissimo alimentato da energie alternative. Perché non lo fa? Perché costa quasi mezzo milione di euro e non hanno forse i soldi, ma secondo me non hanno il coraggio di farlo.

Teatro comunale chiuso con il prossimo deputato regionale, Carlo Auteri, che chiede le dimissioni di Granata rischiando un ammuttuni

Non credo che si risolva con le dimissioni di Fabio, credo che vi sia un asse preferenziale in giunta che vede il sindaco ed un assessore impegnato su altre cose. Gli altri stanno a guardare, Fabio compreso. Ma ormai siamo già nella fase delle elezioni, a nessuno conviene litigare, almeno per queste cose. Ma ormai è chiaro i giochi a Palazzo Vermexio li fanno in due. Lasciate perdere gli altri.

Sul piano regolatore ci sono lamentazioni ripetute per operazioni che sarebbero in corso, lamentazioni che si ripetono per un esproprio di diversi milioni che riguarderebbe il nuovo ospedale

Spero che comunque l’ospedale si faccia, poi si capirà come e dove. Non credo che questa amministrazione sia in grado e abbia i tempi giusti per approntare un nuovo piano regolatore. Ci penserà la prossima, che molto probabilmente sarà composta da gente nuova.

Salvo Ferlito che mi dici sulla conferenza stampa di fine anno dove i giornalisti fanno solo auguri e nessuna domanda?

Siamo arrivati al momento più buio nei termini di assenza di partecipazione e analisi della cosa pubblica aretusea. La stampa locale ha delle enormi responsabilità. Sono legati al loro piccolo mondo, fatto di piccole cose e grandi odi. Non generalizziamo, ma quello che abbiamo sotto il naso è chiaro. Oltre pochissimi casi come il tuo giornale o come quello di Oddo, e il mio amico Salvo Salerno, al quale purtroppo a destra e a sinistra nessuno presta attenzione, il resto è buio totale e pochezza, le comari del paesino.

Il professor Michele Romano non è certamente un esperto di teatro antico eppure qualcuno, nonostante questo, lo ha voluto nel cda Inda

Devo dire che hai ragione, ma nemmeno Giansiracusa lo era. Qui si fa così: giocano a carte, il quattro si leva e si mette, e il sette e mezzo si fa solo con la matta.

Ti è piaciuta quella del Milanese sui sabotatori che complottano contro di lui alla Cittadella e alla Borgata per Santa Lucia?

Non la sapevo, comunque Italia dici vero che pensa al complotto?

A giugno si vota. Che succede?

Che se non si decide di fare un tesseramento vero nel PD, senza perdere tempo coi dirigenti che valgono tutti assieme trecento voti, e se il centrodestra non si presenta unito, vince di nuovo Italia.

Se ti dovessi candidare quali sarebbero i tuoi primi passi?

Non sono candidato, quindi lo posso dire:

Salvare Siracusa in tre punti.

Siracusa necessita dello statuto speciale che le dia autonomia amministrativa e fiscale di cui si giovano città europee come Berlino, Vienna, Amburgo e Madrid.

La seconda: favorire in città il lavoro che comporti le defiscalizzazioni. Ci hanno provato validi amici a motivare almeno l’istituzione di un’area di vantaggio fiscale nel siracusano. Bisogna riprendere quel discorso interrotto.

La terza: ridare forza all’abitabilità di Siracusa attraverso un vero piano di mobilità.

Tornando ai primi due punti, visto che già qualche scemotto locale ironizzava, su quello che ho già dichiarato, canzonando sulla indipendenza d’Ortigia. Voglio solo ricordare o informare, che la provincia di Siracusa è la terza in Italia per esportazioni. Le performance nel 2° trimestre 2022 vede la provincia di Siracusa come la prima del sud e la terza in Italia con un +1,7 miliardi di euro. Credo che sia giunta l’ora di presentare il conto allo Stato italiano. Per più di cinquanta anni ci siamo sopportati tumori, cancro ed inquinamento. Chiedere un risarcimento per la creazione di un’area di vantaggio fiscale non è peccato.

Buon Anno.