PANTONI (UNIAMO PACHINO): LA SINDACA PETRALITO E’ CONFUSA E PACHINO NON SE LO PUO’ PERMETTERE

Consigliere Angelo Pantoni, UniAmo Pachino parla di crisi e di contestazione aperta nei confronti della sindaca Petralito. Per quali motivi veri?

La Sindaca sembra molto confusa e nasconde questo stato d’animo con il silenzio. Ma il silenzio non è una risposta e non fa bene ai cittadini, che di silenzi ne hanno subiti abbastanza durante la gestione dei Commissari. Il dialogo, l’apertura e il confronto con chi ha buoni propositi è la soluzione per ottenere i risultati. A patto che dopo si portino i fatti, altrimenti diventa solo perdita di tempo.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE