LUCA CANNATA: ECCO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO NEL 2021 PER AVOLA

È l’Amministrazione del “fare”, quella della rinascita di Avola.

Simbolo della città è la luce. Luce e Santità. Simbolo dì splendore e nuova vita. Avola illuminata e dà mostra delle proprie bellezze

«“Luce e santità” è il progetto che abbiamo inaugurato in estate che ha valorizzato Avola e le sue bellezze con l’esaltazione dei luoghi, dei siti monumentali, delle chiese, attraverso la valorizzazione della luce con Marco Lodola e la sua arte come veicolo di promozione del territorio in Italia e nel mondo.

La fine dell’anno rappresenta per ognuno di noi tempo di bilanci e quelli dell’amministrazione comunale non possono che essere soddisfacenti. Un luogo che ha mantenuto salde le proprie tradizioni, ha rinsaldato i punti forti ma che ha saputo guardare ad un futuro radioso e anche green.

Dalla lunga passeggiata sul mare alla riqualificazione delle piazze, tra cui quella di San Sebastiano, dove ritornerà il mercato, ci sarà un ampio parcheggio, un’area giochi, un’area verde e la stazione delle colonnine di ricarica elettrica per un futuro eco green che va a braccetto con le numerose iniziative di cui il sindaco si è fatto portavoce nel tempo: dal plastic free allo stop smoke nella spiagge. Sono stati, inoltre, avviati i lavori di una area maxi di emergenza per la realizzazione di aree parcheggio e attendamenti all’ingresso della città grazie ad un finanziamento della Protezione Civile della Regione di più di 3 milioni di euro. Nuova illuminazione pubblica, con più di 8000 punti luce Efficentati in tutta la città.

Lavori dì bonifiche del territorio: realizzazione dei lavori di salvaguardia delle coste e dell’abitato con barriere sottomarine e massi per il lungomare Tremoli, Pantanello, Zuccara, Cicerata.

Nel 2022 Sono già appaltati per 10 milioni di euro i lavori per lungomare Aldo Moro, Loggia e vi è la progettazione in corso per Caponegro e Chiusa di Carlo Falaride.

Sara’ l’anno del porticciolo dì Falaride, della piazza del piano del bosco, della rotatoria e viabilità ingresso citta ed ospedale. L’anno dello sport con il girò di italia con Avola partenza della corsa rosa. Ritornerà la Cronoscalata Belmonte e lo slalom campionato nazionale. Sarà l’anno del bilancio dì fine mandato con le elezioni e la nuova amministrazione che siamo certi sarà nel segno della continuità e del fare.

LUCA CANNATA

Sindaco di Avola