DOMANI L’ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE DELL’ARCIVESCOVO LOMANTO

Rep: Domani, lunedì 25 ottobre, alle ore 18.00 nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime concelebrazione eucaristica nell’anniversario dell’Ordinazione episcopale e dell’ingresso dell’Arcivescovo mons. Francesco Lomanto. Esattamente un anno fa, il 24 ottobre del 2020, mons. Lomanto è stato ordinato vescovo nel tempio mariano e ha fatto il suo ingresso in Diocesi, succedendo a mons. Salvatore Pappalardo che si è dimesso per raggiunti limiti di età. “Sanctificati in veritate” il motto episcopale scelto. Nell’occasione, mons. Francesco Lomanto dichiarerà l’apertura, nella nostra Arcidiocesi, del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. Il 10 ottobre scorso Papa Francesco ha aperto in Vaticano il percorso che porterà alla celebrazione del Sinodo. “Nell’unico Popolo di Dio, camminiamo insieme, per fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla voce dello Spirito” ha detto il Papa che si è soffermato sulle tre parole-chiave del Sinodo: comunione, partecipazione, missione. E ha messo in guardia da tre rischi: il formalismo, l’intellettualismo

e l’immobilismo, che “è un veleno nella vita della Chiesa”.

«Le nostre Chiese in Italia – spiegano i Vescovi – sono coinvolte nel cambiamento epocale;

allora non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in ascolto di ciò che, gemendo, lo Spirito dice

alle Chiese». Il Cammino sinodale è un processo che vuole aiutare a «riscoprire il senso dell’essere

comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura». «Sogniamo una Chiesa aperta, in

dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”» scrivono i Vescovi nella Lettera indirizzata alle

donne e agli uomini di buona volontà.

Diffuso il crono-programma per il quinquennio 2021-2025, con tutte le tappe del Cammino sinodale.

Si inizierà con il biennio dell’ascolto (2021-2023), ovvero con una fase narrativa che raccoglierà

in un primo anno i racconti, i desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno

intervenire; nell’anno seguente invece ci si concentrerà su alcune priorità pastorali. Seguirà

una fase sapienziale, nella quale l’intero Popolo di Dio, con il supporto dei teologi e dei pastori,

leggerà in profondità quanto emerso nelle consultazioni capillari (2023-24). Un momento

assembleare nel 2025, cercherà di assumere alcuni orientamenti profetici e coraggiosi.

Al termine della celebrazione mons. Lomanto consegnerà alla comunità la lettera pastorale

“Ut sint consummati in unum” (Gv 17,23) (“Perchè siano perfetti nell’unità”). Una lettera indirizzata

ai presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi e fedeli tutti della Chiesa di Siracusa.

Si tratta di una traccia di riflessione con lʼintento di offrire alcune indicazioni a sostegno della cura

pastorale e del cammino spirituale delle nostre comunità ecclesiali.L’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Siracusa ha predisposto per domani una diretta dal Santuario della Madonna delle Lacrime. La diretta, che andrà in onda sulla pagina You Tube dell’Arcidiocesi, inizierà intorno

alle 17.50. La celebrazione sarà trasmessa anche sulle emittenti televisive Medical Excellence (canale 86),

Teleuno Tris (canale 172) e Video 66 (canale 286) e sui canali Youtube e Facebook di radio Una Voce Vicina