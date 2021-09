VINCIULLO–SALMERI: GRAZIE ALLA LEGA SETTE MILIONI PER IL CASTELLO SVEVO E IL CASTELLO DI BRUCOLI

Rep: Sette milioni di euro arriveranno ad Augusta per consentire l’apertura del Castello Svevo e del Castello di Brucoli. Una ulteriore risposta positiva per la Città di Augusta, grazie all’impegno della Lega Sicilia e del suo Assessore Regionale. Lo dichiarano l’On. Vincenzo Vinciullo, Responsabile Provinciale della Lega Sicilia, e il dott. Rosario Salmeri, Commissario Cittadino di Augusta per la Lega Sicilia. Il Castello Svevo è stato inserito per 4.432.272,18 nella programmazione dei Fondi FSC anticipazione 2021/2027. Per quanto riguarda il Castello di Brucoli, le somme arriveranno direttamente dalla scorsa Legislatura in quanto già inserite nel Patto per il Sud, finanziato il 10 settembre 2016. Finalmente, dopo tante proteste e contestazioni, le somme sono, adesso, immediatamente disponibili per la somma di un milione di euro a valere sull’esercizio 2021 e per la somma di un milione cinquecentomila euro a valere sull’esercizio 2022, come da decreto dell’Assessorato regionale. Un altro impegno assunto è stato mantenuto. Adesso, hanno concluso Vinciullo e Salmeri, si proceda velocemente per appaltare i lavori di restauro del Castello di Brucoli, in quanto abbiamo già atteso, ingiustamente, troppi anni.