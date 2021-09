LA PRESTIGIACOMO SUL NUOVO OSPEDALE: PER FINE ANNO IL BANDO CON TEMPI SEMPLIFICATI

Stefania Prestigiacomo, lei si è data un gran da fare per il nuovo ospedale, soprattutto perché questa struttura, decisiva per la sanità siracusana, venisse portata avanti come è stata fatto per il ponte di Genova, insomma affinchè si andasse avanti a mille

Dopo qualche intoppo iniziale va detto con la nomina del Prefetto come commissario si sta procedendo. Non ho mai detto che bastasse il mio emendamento approvato dal Parlamento per far filare tutto a meraviglia, ho detto invece che bisogna vigilare sul nuovo ospedale di secondo livello, una conquista che Siracusa deve tutelare e difendere. Stesso discorso vale per la CamCommercio aretusea, oggi finalmente liberata.

Torniamo al nuovo ospedale. Secondo le sue notizie a che punto siamo?

In questo momento stanno elaborando il progetto esecutivo. Poi ci sarà il bando con tempi semplificati.

I tempi? Visto che già siamo a settembre 2021?

Direi che si potrebbe ultimare per fine anno questa fase.