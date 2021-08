TUTTO PRONTO A MARZAMEMI PER L’EDIZIONE N.21 DEL CINEMA DI FRONTIERA

Rep: Tutto pronto per la XXI edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi in programma nel borgo marinaro dal 14 al 19 settembre. Sei giorni, 4 schermi, 20 lungometraggi, 6 film in concorso, 20 corti di cui 15 in concorso. E, ancora, 12 incontri con gli autori, 6 performance teatrali, 2 spettacoli musicali e oltre 30 ospiti. Questi i numeri dell’edizione 2021 del Cinema di Frontiera, appuntamenti e proiezioni dislocati in piazza Regina Margherita, la loggia della tonnara e il cortile di Villadorata di Marzamemi e – novità di quest’anno – anche nella sala Politeama di Pachino.

I film verranno presentati da autori ed ospiti tra i quali l’attore e montatore iraniano Babak Karimi, l’amico e testimone dei 20 anni della storia della manifestazione, l’attore Luca Zingaretti, da Berlino il regista Luca Lucchese, collaboratore di Wim Wenders,il regista italiano di origine irachena Haider Rashid, l’attrice Lucia Sardo, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì, il regista Pasquale Scimeca, il musicista Mario Incudine chiuderà la kermesse.

A inaugurare la proiezione dei film in concorso sarà Europa film fresco vincitore dalla Quinzaine des Réalisateurs Cannes 21, presentato dal regista Haider Rashid. Seguiranno Il matrimonio di Rosa, la commedia della regista spagnola Icíar Bollaín (in anteprima), Gagarine di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, film francese rivelazione presentato a Cannes,dal Tibet cinese Balloon di Pema Tseden, Herself (La vita che verrà), una storia diretta da Phyllida Lloyd, che tratta con leggerezza temi profondi. Inoltre il magico, ultimo film dell’autore cileno Patricio Guzmán, La cordigliera dei sogni.

A questi si aggiungono fuori concorso A Black Jesus prodotto da Wim Wenders e presentato dal regista Luca Lucchese, L’isola incantata di Pasquale Scimeca che racconterà il lirismo della sua Sicilia, un omaggio per i 100anni di Nino Manfredi, per i cento anni dalla nascita, con la proiezione di Pane e cioccolata di Franco Brusati e, come da 20 anni a questa parte, il film muto in piazza con la musica dal vivo dell’ensemble Darshan: The crowd (La folla, 1928) di King Vidor in ricordo dello storico del cinema Sebastiano Gesù, al quale, da quest’anno, viene dedicato un premio nazionale promosso dal Festival insieme al Centro Studi Cinematografici (CSC).

Molto ricca la sezione del “ConCorto”. Al concorso dei cortometraggi della kermesse siciliana, sono giunti 171 film brevi. Tra corti di finzione e documentari, il festival mostra una serie di opere di respiro autenticamente internazionale, che travalicano il cinema mediterraneo. La selezione ufficiale dei corti è firmata dalla Filmoteca Laboratorio 451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino.

Naturalmente, non può mancare in questa XXI edizione, un ricordo di Franco Battiato, amico e sostenitore del festival sin dalla prima edizione.

I film del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera e gli eventi collaterali sono presenti, dal 14 al 20 settembre, sul magazine online MyMovies. Da segnalare, infine, la collaborazione con Mubi, la piattaforma streaming del cinema d’autore.

La manifestazione è ideata e diretta da Nello Correale ed organizzata dalla Associazione Turistica Pro Loco Marzamemi e Tipota Movie Movie Company in collaborazione con il Centro commerciale naturale “Marzamemi”.