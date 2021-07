SABATO AL TEMPIO DI APOLLO RACCOLTA DI FIRME PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Rep: Il COMITATO PROMOTORE REFERENDUM “GIUSTIZIA GIUSTA” stamattina in conferenza stampa ha presentato i quesiti referendari riguardanti la Giustizia. In particolare, i quesiti, attraverso l’abrogazione della normativa vigente in materia, mirano segnatamente:

alla riforma del CSM alla responsabilità diretta dei magistrati all’equa valutazione dei magistrati alla separazione delle carriere dei magistrati al limitare gli abusi della custodia cautelare all’abolizione del Decreto “Severino”

Durante la conferenza stampa, gli avvocati Aldo Ganci e Sebastiano Moncada hanno illustrato il contenuto dei 6 quesiti referendari, sottolineando l’importanza e l’interesse generale che i predetti quesiti rivestono per la crescita civile del nostro Paese.

Per tale motivo, sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nell’area antistante il Tempio di Apollo, verrà installato un gazebo allo scopo di raccogliere le firme necessarie per poter sostenere il referendum sulla “Giustizia Giusta”.