IL SINDACO LENTINI: PERCENTUALE ANCORA BASSA, INVITO TUTTI A VACCINARSI

Rep: L’appello del sindaco Lentini ai francofontesi: “Non

abbassiamo la guardia, vaccinarsi è fondamentale”

“Non abbassiamo la guardia. Si tratta soltanto un momento di

tregua”. Questo è il monito che il sindaco Lentini lancia ai

cittadini a proposito della situazione legata al Covid a

Francofonte. “In provincia di Siracusa, siamo gli ultimi in

termini di percentuale di vaccinati”: prosegue il primo

cittadino.

“Nonostante gli sforzi per assistere al meglio la struttura

dell’ASP e per mantenere il servizio aperto tutti i giorni, la

percentuale è ancora troppo bassa”: afferma.

E poi spiega: “Con molta probabilità, il servizio di

vaccinazione a Francofonte proseguirà anche nel mese di

agosto”.

“Siete tutti invitati a vaccinarvi”: dice ancora il sindaco. “Il

vaccino è fondamentale. Solo in questo modo è possibile

raggiungere l’immunità di gregge. Non ci possiamo

permettere ulteriori restrizioni per tutti noi e in modo

particolare per la categoria dei commercianti”: sottolinea.

Il centro vaccinale di contrada Coco è aperto dal lunedì al

venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,00.