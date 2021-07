IL SINDACO CARTA: SONO FELICE PER L’UNITA’ POLITICA A CITTA’ GIARDINO

A Città Giardino i tre maggiori gruppi politici esistenti si sono uniti per creare un’unica realtà politica. Città Giardino sceglie quindi la via dell’unità e della compattezza e per questo motivo voglio ringraziare Salvo Midolo, Mirko Aloiso, Peppe Corradino, Luca Scibilia, Michelangelo Lo Pizzo, Bruno Sculli, Paola Marino e tutti gli altri che hanno dimostrato di avere a cuore il futuro della nostra comunità. In questi anni la mia amministrazione ha stanziato, senza lesinare, i fondi necessari per alcuni servizi fondamentali come a riqualificazione di aree strategiche e per il rifacimento di alcune importanti arterie stradali come via Garrone, i cui lavori partiranno tra un mese esatto, via Pascoli, via Livorno, oltre alla realizzazione di un nuovo campo di calcio a cinque per i giovani, inoltre a breve partiranno i lavori per la realizzazione della rete metano e di un nuovo pozzo. Infine, per la prima volta, Città Giardino gode di un distaccamento di Protezione Civile e di una sede per le associazioni ed il volontariato. Si tratta di impegni presi e portati a termine. Sono convinto che una politica dal basso che ascolti gli umori e le istanze dei cittadini sia la migliore forma di governo della città e per questo, sono molto soddisfatto quando le realtà territoriali decidono di collaborare tra loro, individuare obiettivi comuni e perseguirli in maniera collegiale. Il rilancio dell’attività politica e amministrativa dipende anche da questo.

Giuseppe Carta

sindaco di Melilli